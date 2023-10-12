Павел Малков: возможности многопрофильного центра «Сосновый бор» будем наращивать

Губернатор Павел Малков посетил Рязанский многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор», где в рамках специального проекта Паралимпийского комитета России «Мы вместе. Спорт» прошли встречи и мастер-классы для участников и ветеранов СВО.

Глава региона подчеркнул, что в области уделяется повышенное внимание поддержке участников, ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Разработана комплексная программа семейной реабилитации, которая реализуется на базе многопрофильного центра «Сосновый бор».

«Центр открылся в мае после масштабной реконструкции, он работает по новым стандартам. Восстановительные курсы здесь прошли уже более 400 человек. Это и военнослужащие с семьями, и дети с инвалидностью вместе с родителями», — сказал Павел Малков.

Губернатор отметил, что центре установлено самое современное оборудование, работают высококвалифицированные специалисты. Применяются лучшие методики лечения по восстановлению слуха, речи, двигательной активности, укреплению сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем.

Павел Малков заявил, что возможности будут расширяться. В планах — проведение капитального ремонта здания водолечебницы и ее полное переоснащение, развитие инфраструктуры на территории центра, строительство манежа общей площадью 900 квадратных метров для адаптивного спорта по семи направлениям, таким как бочча, волейбол, теннис, баскетбол, пауэрлифтинг.