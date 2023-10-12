Павел Малков принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию

В четверг, 12 октября Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи. Обсуждались результаты работы по национальным и федеральным проектам за девять месяцев текущего года.

«Объем работ вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все регионы, включая задействованные ведомства, в целом работают отлично. Отрасль дает стабильный уверенный рост, — сказал Хуснуллин.

Павел Малков доложил о работе по этим направлениям в Рязанской области. На сегодняшний день один детский сад уже открыт, его посещают более 200 детей. Второе дошкольное учреждение вводится в эксплуатацию. Строительная готовность еще двух составляет около 90%. По графику идет возведение школы и западного коллектора.

Кроме того, в Рязани завершено строительство футбольного манежа, который откроется в ближайшее время.

Говоря о возведении жилья в регионе, Малков подчеркнул, что показатели будут не ниже прошлогодних значений. Повышенное внимание в области уделяется работе по переселению граждан из аварийного фонда.

Губернатор поблагодарил Правительство за дополнительное финансирование, которое выделено на благоустройство. По его словам, работа по программе формирования комфортной городской среды идет полным ходом, сомнений в успешной реализации проектов нет.