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Павел Малков на встрече с участниками СВО рассказал, как будет развиваться адаптивный спорт в Рязанской области

Губернатор Павел Малков на встрече с участниками и ветеранами СВО в многопрофильном социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» рассказал, как будет развиваться адаптивный спорт в Рязанской области.

Отмечается, что паралимпийский комитет России в рамках проекта «Мы вместе. Спорт» организовал различные мастер-классы. Эта инициатива реализуется с использованием президентского гранта.

Павел Малков поблагодарил Паралимпийский комитет за поддержку и внимание к Рязанской области, отметив, что регион одним из первых в стране запустил комплексную программу семейной реабилитации на базе многопрофильного центра «Сосновый бор». Ежегодно он сможет принимать около 4 тысяч человек.

«Все участники СВО могут провести в центре три недели со своими близкими, пройти индивидуальную программу реабилитации и восстановления. К сожалению, есть ребята, которые пострадали в боевых действиях, им нужно заново адаптироваться. Наша задача — обеспечить им все необходимые для этого условия, в том числе для занятий адаптивным спортом. Направление важное, и мы обязательно будем его развивать в Рязанской области», — подчеркнул Павел Малков.

Он добавил, что будут сформулированы дополнительные поручения профильным ведомствам по усилению работы по ряду направлений, в том числе адаптивному спорту, а также по расширению соответствующих возможностей центра.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что «Сосновый бор» является одним из лучших в стране, спортсмены готовы помочь в развитии разных видов спорта.

«Наш комитет с первых дней СВО организует выезды наших паралимпийцев, которые прошли горячие точки, получили тяжелые травмы, но добились высоких спортивных результатов. И они сегодня являются лучшими мотиваторами для тех, кто получил серьезные травмы, личным примером показывают, как пришли в спорт и добились высоких результатов», — сказал Рожков.