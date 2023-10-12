На семи рязанских улицах отключили холодную воду
На семи рязанских улицах отключили холодную воду. Объявление опубликовано на сайте горадминистрации.
До 14:00 воды не будет в домах №№ 20 и 22 по улице Вознесенской.
До 17:00 — по адресам:
- улица Большая, дома №№ 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86 (магазин «Светофор»), 88 (АЗС (Газпромнефть);
- улица Полевая (Шереметьево-Песочня), дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 корп. 2, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Старое Село, дома №№ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3 (ДШИ № 7), 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59 корп. 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 корп. 1, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
- Касимовское шоссе, дом № 46а (автосервис);
- 1-й проезд Ломоносова, дома №№ 16/12, 18, 20/9;
- улица Пугачева, дом № 7а.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.