МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

МОК временно отстранил Олимпийский комитет России. Об этом сообщило ТАСС .

В Международном олимпийском комитете отметили, что включение в состав ОКР представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нарушает Олимпийскую хартию.

«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета — прим. ТАСС) Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения», — сказал представитель МОК Марк Адамс.

Олимпийский комитет России отстранен от МОК до дальнейшего уведомления.