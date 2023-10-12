Кравцов поддержал идею введения аналога «Пушкинской карты» для учителей

Кравцов поддержал идею введения аналога «Пушкинской карты» для учителей. Об это пишет РИА Новости.

В пятницу, 13 октября, депутаты Госдумы предложили главе Минпросвещения ввести программу «Учительский билет» для педагогов по аналогии с «Пушкинской картой», в рамках которой они смогут бесплатно посещать различные мероприятия, в том числе вместе со своими учениками.

«Что касается „Учительского билета“ для педагогов, на мой взгляд, это правильная идея, очень хорошая. Посмотрим, может быть, в рамках нового национального проекта ее рассмотреть», — заявил Кравцов.

Фото: медиабанк РИА Новости.