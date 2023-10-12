ГИБДД посоветовала рязанцам задуматься о смене шин на зимние

ГИБДД посоветовала рязанцам задуматься о смене шин на зимние в ближайшие недели. Информацией с РЗН. Инфо поделились сотрудники ведомства.

«Если среднесуточная температура ниже +7 градусов, следует задуматься о смене автомобильных покрышек на зимние, поскольку коэффициент сцепления летних шин с дорожным полотном становится меньше», — сообщили в госавтоинспекции.

Отмечается, что в течение недели стоит наблюдать за прогнозом погоды и принять решение, исходя из реальной ситуации в регионе.

Также в ГИБДД напомнили, что штраф в 500 рублей (согласно статье 12.5 КоАП РФ) грозит тем, чей автомобиль не будет укомплектован зимними шинами в холодные месяцы. Заплатить придется и тем водителям, которые поставили специальную резину не на все колеса.