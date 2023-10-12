Депутаты облдумы обсудили проблему выбросов в воздух Рязани

В среду, 11 октября, на «Правительственном часе» в Рязоблдуме депутаты с и.о. министра природопользования региона Александром Акимовым обсудили выбросы в атмосферный воздух города.

Акимов доложил депутатам о том, что проблема с выбросами сложилась десятки лет назад при планировании жилой и промышленной застройки. Единственным госорганом в Рязанской области, который проводит мониторинги состояния окружающей среды, в том числе мониторинг атмосферного воздуха, является Минприроды.

«Минприроды модернизировала свои посты за счет средств областного бюджета. В 2022 году закупили дублирующее оборудование, позволяющее проводить бесперебойный мониторинг, на сумму более чем 44 миллионов рублей. Ранее фиксировать круглосуточно было невозможно. Получаемые данные анализирует рязанский гидрометцентр. Так, в 2023 году было отправлено 40 сообщений о превышении ПДК в органы прокуратуры. В 2022 году 38 тонн загрязняющих веществ было выброшено в воздух рязанскими предприятиями. При этом количество зарегистрированных превышений в 2023 году уменьшилось», — подчеркнул Акимов.

Депутаты поинтересовались, каких результатов по снижению загрязнения атмосферного воздуха удалось добиться профильному министерству в текущем году.

«В 2023 году областной экологической лабораторией выполнено больше 60 тысяч измерений. По сравнению с девятью месяцами 2022 года количество проб с превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сделанных стационарными постами, уменьшилось в 1,4 раза: с 171 до 124, — проинформировал Александр Акимов. — При этом на стационарный пост в микрорайоне Дашково-Песочня приходится 74 измерения».

Парламентарии обратили внимание на важность определения источников выбросов и последовательной работы с предприятиями региона для повышения экологической безопасности производств. По словам Акимова, в июне текущего года руководители крупных предприятий региона на заседании профильной комиссии при областном правительстве доложили о принимаемых ими мерах по снижению выбросов. При этом и.о. министра подчеркнул, что до конца 2023 года в России действует мораторий на проверки бизнеса, что затрудняет работу специалистов природоохранной прокуратуры и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Минприроды региона в свою очередь постоянно проводит контрольно-надзорные мероприятия. При получении данных о превышении ПДК информация направляется в соответствующие надзорные органы.

В ходе обсуждения депутаты подняли вопрос о расчистке и оздоровлении водных объектов Рязанской области. По информации Акимова, в сентябре 2023 года закончена расчистка русла реки Солотча, завершаются работы по укреплению берега реки Мокша в рабочем поселке Кадом. Планируются работы и черте областного центра.

«Мы заключили контракт на разработку проектно-сметной документации на расчистку реки Трубеж от Московского шоссе до Кремля. Проектом будет предусмотрено извлечение мусора, древесно-кустарниковой растительности, ила. Наличие документов позволит нам заявлять данный объект для привлечения федерального финансирования», — отметил чиновник.

В завершении обсуждения депутаты акцентировали внимание на необходимости комплексного подхода и усилении межведомственного взаимодействия в решении экологических проблем региона.