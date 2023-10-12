Дания и Чехия отправят Украине военную технику
Дания и Чехия отправят Украине военную технику. Об этом сообщило
Отмечается, что технику предоставят с чешских заводов и складов.
«Это существенное пожертвование техники, на которую на Украине большой спрос», — заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.
В пресс-релизе датского военного ведомства говорится, что среди прочего в поставку войдут как современные чешские системы вооружения, так и отремонтированная техника, которую ВСУ уже использовала на поле боя.