Аналитика МТС: количество поездок российских студентов в Китай выросло в шесть раз

Российские студенты во время летних каникул в период с июня по август 2023 года проявили интерес к Китаю. Согласно аналитике Big Data МТС турпоток студентов за границу вырос по сравнению аналогичным прошлогодним периодом на 25%, а в Поднебесную — почти в шесть раз. В поездках «отметились» и рязанские студенты.

Исследование проводилось с помощью анализа больших данных на основе обезличенных данных абонентов МТС. В исследовании приняли участие 42 вуза — российские академии и университеты, федеральные государственные и национальные исследовательские университеты, расположенные в федеральных округах России.

Самыми популярными для поездок стали Турция (22%) и Казахстан (11%), а на третьем месте — Китай (9%). Китай открыл границы после трехлетнего перерыва, возобновлено прямое авиасообщение, стали возможны туристические поездки во все города. В целом в страны Восточной Азии количество поездок студентов выросло в пять раз.

Заинтересовалась российская молодежь также странами Южной Америки — туда поехало в три раза больше студентов, чем прошлым летом. Самыми популярными стали Эквадор и Бразилия. Количество выезжающих в Африку и страны Ближнего Востока удвоилось. Самыми популярными странами на африканском континенте стали Египет и Марокко, на Ближнем Востоке — Объединённые Арабские Эмираты и Иран.

В страны ближнего зарубежья в прошедшие каникулы ездили реже: турпоток в них снизился на 5%, хотя в некоторые из соседних стран (Армению, Грузию, Узбекистан, Молдову и Литву) вырос от 10 до 50%. Это направление занимает шесть позиций первой десятки самых популярных стран среди студентов.

В абсолютном выражении больше всего студентов выезжали из вузов федерального уровня с большим количеством студентов: ВНИУ ВШЭ, МГУ, МГИМО, российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет.

«Big Data МТС — очень интересный и информативный инструмент, потому что это огромный массив данных, который помогает понимать тренды и использовать эту информацию для принятия решений. Важно, что данные обезличены, то есть понятны лишь пол, возраст, география, предпочтения в сети и покупках, и так далее. В градостроительстве большие данные ответят, где строить новую дорогу, гостиницу, корректировать автобусные маршруты и так далее. В туризме можно разрабатывать новые направления, стыковки, запускать локально рекламу согласно новым запросам общества — например, в данном случае интерес к Китаю спровоцирован поворотом экономики на Восток, всем интересно, как там все устроено, может, кто-то захочет учить китайский язык и работать с Китаем. В продвижении B2B-услуг можно значительно экономить благодаря возможностям Big Data МТС. Она позволяет найти контрагентов или клиентов, которые с большой вероятностью заинтересованы в покупке, то есть достучаться до целевой аудитории. Анализ больших данных помогает ритейлерам определять наиболее выгодные места для открытия новых торговых точек. В промышленности анализ больших данных позволяет предсказывать аварии и оптимизировать производство благодаря системе датчиков. А в МТС на основе больших данных, например, работает „Защитник“, который блокирует спам-звонки по признаку массовых обзвонов», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.