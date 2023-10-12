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А что в кино? «Смешарики снимают кино», «Вася не в себе» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Мультфильм от режиссеров Дениса Чернова, Светланы Мардаголимовой и Дмитрия Яковенко «Смешарики снимают кино». Это сборник из нескольких короткометражных фильмов о приключениях героев популярного мультсериала. Зрителей ждут эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.

Комедийная фантастика от Гарика Петросяна «Вася не в себе». Успешный столичный бизнесмен Василий Кузин попадает в ДТП. Очнувшись, он обнаруживает, что превратился в героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь он должен сделать все, чтобы вернуть свое прежнее тело. В ролях — Павел Прилучный, Чингиз Кадыров, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев, Павел Комаров и другие.

Триллер «Слежка», режиссер — Владимир Янковский. Четверо друзей организовывают тайный клуб, по правилам которого каждый участник должен следить за случайным человеком, снимая его на мобильный. Новой участнице Насте достается объект — серийный маньяк, который явно решил открыть свою охоту. В ролях — Кристина Корбут, Никита Алеферов, Дмитрий Пустильник, Анатолий Голуб, Тимур Сакун.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».