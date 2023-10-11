Жители Солотчи пожаловались на освещение улицы Мещерская

Жители Солотчи пожаловались на освещение улицы Мещерская. Текст обращения к главе Рязани опубликован в telegram-канале «Рязанский репортер»

В тексте отмечается, что рязанцы просят помочь в решении вопроса проведения уличного освещения от остановки общественного транспорта «Турбаза» к многоквартирным жилым домам по улице Мещерской.

Отмечается, что строения находятся среди лесного массива. Людям утром и вечером приходится идти в темноте по автомобильной дороге к остановке.

Уточняется, что предыдущие многолетние обращения жителей к органам власти не были исполнены.