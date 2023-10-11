Выплаты при рождении ребенка в Рязанской области продлят до 2024 года

Выплаты при рождении ребенка в Рязанской области продлят до 1 января 2025 года. Информацию опубликовали на сайте правительства региона.

Единовременные выплаты — 50 и 20 тысяч рублей — установили в феврале 2023 года. Повышенная выплата в 50 тысяч рублей предоставляется молодым родителям до 25 лет.

Ранее выплата действовала до конца 2023 года. Опубликованным законопроектом предлагается продлить ее еще на год, на период до 1 января 2025 года.

Напомним, председатель областной думы Аркадий Фомин рассказывал, что более 1400 женщин получили пособие 20 тысяч рублей и 286 молодых мам — по 50 тысяч рублей. Общая сумма поддержки составила более 43 млн рублей.