ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Инциденты произошли в среду, 11 октября.

«После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.40 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — указано в сообщении.

Отмечается, что с 6:50 до 7:10 Киевский район Донецка обстреляли трижды. Военные выпустили восемь снарядов того же калибра.