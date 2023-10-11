ВС РФ отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны.

Также на Красно-Лиманском направлении российские военные уничтожили до 65 военных ВСУ, а также французская самоходка «Caezar» и РСЗО RM-70 «Vampire» чешского производства.

Отмечается, что на Донецком направлении ликвидировано до 330 боевиков, а также 11 бронетранспортеров и польская самоходка «Krab». Также в районе Орловки ДНР ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Также российские войска нпа Южно-Донецком направлении уничтожили до 155 военных ВСУ, американскую гаубицу «Paladin» и гаубицу FH70 производства Великобритании.