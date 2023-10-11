Врачи рязанской ОДКБ имени Дмитриевой удалили желчный пузырь пациентке малоинвазивным методом

Врачи рязанской ОДКБ имени Дмитриевой удалили желчный пузырь 15-летней пациентке малоинвазивным методом. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Отмечается, что процедура прошла впервые.

У девочки в желчном пузыре обнаружили камни. Врачи решили удалить орган. Предстояло выбрать между двумя вариантами: либо полостная операция, либо лапароскопическая холицестэктомия (метод, ранее не применявшийся в больнице).

Специалисты остановились на малоинвазивном способе. «Он снижает риски грозных осложнений, позволяет ребенку максимально быстро восстановиться физически и вернуться к обычной жизни», — сказал врио заведующего хирургическим отделением Илья Ларькин.

С пациенткой все в порядке. Она наблюдается у гастроэнтеролога.

«Лапароскопическая холецистэктомия признана золотым стандартом хирургического лечения. Операция позволяет удалить желчный пузырь через несколько небольших разрезов в брюшной полости. Хирург вводит специальные инструменты, выделяет желчный пузырь, накладывает клипсы, в нашем случае — самые современные — пластиковые, и извлекает больной орган. Все действия контролируются при помощи миниатюрной видеокамеры», — поясняет Илья Ларькин.