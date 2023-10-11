Во время нападения боевиков ХАМАС погиб советский физик Сергей Гредескул
В израильском городе Офаким во время нападения боевиков ХАМАС погибли советский физик Сергей Гредескул и его супруга. Об этом академик РАН Алексей Хохлов сообщил в своем Telegram-канале.
Ученый и его жена погибли в субботу, 7 октября.
Как уточнил Хохлов, Гредескул с 1991 года работал в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Несколько лет назад он вышел на пенсию. Ему был 81 год.
По словам Хохлова, Гредескул является одним из авторов монографии «Введение в исследование неупорядоченных систем», а также более сотни научных статей.