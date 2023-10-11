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В Волгограде 17-летний подросток напал на троих мужчин с ножом

В Волгограде 17-летний подросток напал с ножом на троих мужчин, убив одного из них. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на следственный комитет по региону.

Отмечается, что молодой человек подошел к одному из жилых домов на улице Жолудева, чтобы встретиться с 30-летним мужчиной и разрешить конфликт. Они зашли в подвал, в котором подросток накинулся на оппонента. Драку пытался остановить 38-летний знакомый потерпевшего. Но тогда несовершеннолетний достал нож и нанес ему как минимум шесть ударов в разные части тела.

Когда подросток вышел из подвала, на улице его попытался задержать еще один друг пострадавших. Однако несовершеннолетний ударил его ножом в сердце, после чего мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Злоумышленника задержали. По данному факту возбудили уголовное дело.