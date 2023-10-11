В Санкт-Петербурге под окнами высотки нашли мертвым художника Виктора Фесенко

В Санкт-Петербурге под окнами высотки нашли мертвым художника Виктора Фесенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Труп нашла дочь художника. По ее словам, 81-летний мужчина сильно болел. В публикации указано, что, судя по травмам, Фесенко умер мгновенно.

Художник занимался живописью всю жизнь, создавал театральные декорации. Он работал в Северодвинске и Архангельске. Периодически живописец участвовал в различных выставках.