В Ряжске 74-летний пенсионер украл чужие деньги из банкомата

В Ряжске 74-летний пенсионер украл чужие деньги из банкомата. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, к банкомату сначала подошла 63-летняя пенсионерка, чтобы снять со счета деньги. После всех необходимых действий, из-за сбоя наличность не появилась. Купюры появились в банкомате уже перед другим клиентом. Им оказался 74-летний житель Ряжска. Мужчина забрал 21 тысячу рублей, снял наличные с собственного счета и ушел.

Потратить чужие деньги подозреваемый не успел, его задержали.