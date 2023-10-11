В рязанском суде начали рассматривать дело экс-депутата гордумы Бурцева и его жены

В Советском райсуде начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-главы комитета Рязанской гордумы по ЖКХ Александра Бурцева и его жены Алевтины. Об этом сообщил портал «Вид сбоку».

Бурцева обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и покушении на дачу взятки (в этом обвиняют и его жену).

Дело в отношении Бурцева возбуждено после прокурорской проверки, проводившейся в гордуме в 2020 году. Прокуратура выявила, что сорок депутатов допустили нарушения в отчетных документах по использованию ежемесячных компенсаций в размере 60 тысяч рублей.

Суть обвинений в том, что парламентарии представили фиктивную отчетность и на самом деле присвоили полученные деньги.

Бурцев стал единственным фигурантом дел о депутатских компенсациях, которого лишали свободы. Его задерживали на 48 часов, а в январе 2022 года поместили под домашний арест.

Пока шло следствие, Бурцев и его защитник обращались с заявлением об отводе следователя, которые вел дело, однако получили отказ. Согласно картотеке Советского райсуда, в апреле 2022 года Бурцев обжаловал отказ, и суд удовлетворил жалобу. Прокуратура подала апелляцию на решение, и облсуд встал на ее сторону. В отводе Бурцеву отказали. Впоследствии он еще несколько раз обращался в суд с жалобами на действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство, однако суд каждый раз отказывал в удовлетворении жалоб.

С мая 2022 года в деле появилась супруга бывшего депутата. Сторона обвинения требовала назначить Алевтине Бурцевой домашний арест, однако ей назначили запрет определенных действий.

По версии следствия, Бурцев передавал взятку через неким посредникам за урегулирование вопроса с уголовным делом. Адвокат депутата говорил, что взятку вымогали непосредственно у него — тот лишь искал каналы донесения своей правды до следствия, а его жена сама написала заявление.