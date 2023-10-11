В Рязанской области реконструируют системы оповещения населения за 62 миллиона рублей

В Рязанской области реконструируют автоматизированную систему централизованного оповещения населения. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Работы проведут в Сапожковском и Милославском районах, а также в Рязани. В поселках Сапожок и Милославское обновят системы оповещения на центральных улицах, в Рязани — на 62 улицах разных районов.

Заказчиком выступил «Региональный мониторинговый центр». Начальная цена контракта — 62 миллиона 114 тысяч 376 рублей.

Работы планируют завершить до 4 декабря.

Ранее в Рязани обнаружили недостатки системы оповещения населения.