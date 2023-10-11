В Рязанской области осудят закладчицу

В Рязанской области осудят закладчицу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что жительница Скопина совместно с неустановленными лицами размещали наркотики в тайники. От дальнейшей продажи запрещенных веществ они получали деньги.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские пресекли преступные действия, а наркотики были изъяты.

31-летней девушке предъявили обвинение в преступлении. Уголовное дело направили в суд.