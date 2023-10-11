В Рязанской области оштрафовали врача-терапевта за составление фальшивых справок о диспансеризации

В Рязанской области оштрафовали врача-терапевта за составление фальшивых справок о диспансеризации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, в феврале-марте 2023 года участковый врач-терапевт с целью получения премии и избежания привлечения к дисциплинарной ответственности за невыполнение плана диспансеризации дал указания медсестрам внести в официальные документы ложные сведения о прохождении диспансеризации 10 пациентами медицинского учреждения.

Приговором суда виновному назначен штраф.