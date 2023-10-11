В Рязанской области на содержание светофоров выделили 18 миллионов рублей
В Рязанской области на содержание светофоров выделили 18 миллионов рублей. Тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Во время работ заменят и установят светофорные опоры, демонтируют неисправные светофоры и установят новые, уберут ржавчину.
В документе указаны 15 светофоров. Работы планируют провести в Рязани, Рыбновском, Рязанском, Старожиловском, Пронском, Ухоловском, Кораблинском, Касимовском, Александро-Невском, Ряжском, Сараевском районах.
Заказчиком выступила Дирекция дорог Рязанской области. Начальная цена контракта — 18 миллионов 25 тысяч 282 рубля.
Работы планируют выполнить до 22 апреля 2024 года.