В Рязанской области 12 октября ожидается дождь и до +12 градусов
В Рязанской области в четверг, 12 октября, ожидается дождь и до +12 градусов. Прогноз погоды опубликовано на сайте регионального управления МЧС.
В области будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/c. Порывы достигнут 14-19 м/c. Местами — 23 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -1, +4 градуса, днем +7, +12 градусов.