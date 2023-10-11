В Рязани задержали бывшего участника ОПГ с наркотиками
В Рязани задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Некоторое время назад 60-летнему ранее судимому рязанцу назначили условный срок за незаконное культивирование наркосодержащих растений. Однако полицейские узнали, что мужчина продолжает заниматься незаконным оборотом наркотиков. Оперативники остановили его в Московском районе Рязани. При личном досмотре у него изъяли три грамма марихуаны.
После этого полицейские вместе с задержанным и понятыми пришли в его квартиру. В ходе обыска в морозильной камере холодильника нашли упаковки с 205 граммами марихуаны.
По имеющимся данным, в 90-ые годы рязанец участвовал в одной из ОПГ региона.
На него завели уголовное дело.