В России предлагают разрешить Росгвардии иметь добровольческие формирования

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий Росгвардии иметь добровольческие формирования. Об этом пишут « Ведомости ».

В законопроекте указывается, что создавать добровольческие формирования в составе Росгвардии можно будет на основании решения президента. Отряды могут привлекать для решения «отдельных задач» в области обороны, в период действия военного положения, проведения мобилизации и в условиях вооруженного конфликта.

Для того, чтобы вступить в добровольческий отряд, необходимо будет заключить контракт с Росгвардией. Он также будет гарантировать льготы: выплаты, предоставление право поступления в вуз на бюджет.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн написал в своем Telegrаm-канале, что добровольческие части Росгвардии не будут ничем отличаться от таких же формирований Минобороны, а том числе и по правовым и социальным гарантиям.