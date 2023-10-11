В России планируют использовать беспилотники для оказания медпомощи

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об использовании беспилотников в медицинских целях. Об этом пишет «Интерфакс».

Сейчас проводятся испытания дронов, которые будут применять для оказания медпомощи.

«Сейчас, в эти минуты, мои коллеги трестируют беспилотники, в том числе для использования в медицине. Мы рассматриваем, как их можно задействовать. Поэтому сейчас будут определенные испытания, разработка мероприятий», — сообщил Мурашко.

Ранее сообщалось о том, что расходы на здравоохранение в 2024 году увеличат на 8%.