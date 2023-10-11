В России могут запретить курить вейпы в общественных местах и на сенокосе

МЧС опубликовало новую редакцию правил противопожарного режима. Об этом пишет « Новые известия » со ссылкой на проект.

Раньше текст документа содержал термин «курение», сейчас в него добавили формулировку «курение табака, а также использование устройств для потребления никотиносодержащей продукции».

Теперь вейпы нельзя будет купить в транспорте, на объектах торговли, в больницах, школах, детсадах, складах, базах и на сенокосе.

Публичное обсуждение этого проекта завершится 7 ноября.