В Подмосковье женщину ударили ножом в лицо
В Подмосковье женщину ударили ножом в лицо. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел в подмосковной Электростали, женщину ударили ножом в лицо во время разборок молодых людей.
По предварительной информации, между мужчиной, который находился со своей знакомой, и двумя местными жителями произошел конфликт, в результате чего гражданин выстрелил из неустановленного предмета им под ноги и убежал.
Спустя некоторое время он вернулся на место разборок и ударил женщину ножом по лицу.
Нападавшего задержали.
По факту произошедшего возбудили дело по статье о хулиганстве. Преступнику грозит до семи лет лишения свободы.