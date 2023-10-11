В Подмосковье женщину ударили ножом в лицо

В Подмосковье женщину ударили ножом в лицо. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в подмосковной Электростали, женщину ударили ножом в лицо во время разборок молодых людей.

По предварительной информации, между мужчиной, который находился со своей знакомой, и двумя местными жителями произошел конфликт, в результате чего гражданин выстрелил из неустановленного предмета им под ноги и убежал.

Спустя некоторое время он вернулся на место разборок и ударил женщину ножом по лицу.

Нападавшего задержали.

По факту произошедшего возбудили дело по статье о хулиганстве. Преступнику грозит до семи лет лишения свободы.