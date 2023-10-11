В Подмосковье мужчина устроил стрельбу и напал на женщину с ножом

В Подмосковье мужчина устроил стрельбу и напал на женщину с ножом. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Электростали.

По информации источника, 32-летний мужчина возвращался с девушкой домой. Ему под руку попались подростки 16 и 17 лет, которые взбесили его своим поведением. Молодой человек достал пистолет, стал им угрожать и трижды выстрелил в воздух и землю. Подростки смогли скрыться и вызвать полицию.

После этого мужчина перекинулся на свою девушку, порезал ей подбородок. Потом он пошел на съемную квартиру и заперся внутри. В квартиру при задержании нашли гильзу, две пули, пистолет, как позже выяснилось, не принадлежавший ему.

Ранее мужчину судили за незаконное производство и сбыт наркотиков, а также грабеж. Подростки не пострадали, раненую девушку направили на домашнее лечение.