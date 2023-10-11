В Москве в туалете фаст-фуда нашли труп мужчины

В Москве в туалете фаст-фуда нашли труп мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, труп мертвого мужчины несколько часов лежал в туалете ресторана быстрого питания «Rostic's» в Москве. Его нашли 11 октября.

Погибшим оказался 33-летний москвич.

Признаков насильственной смерти на теле не было. Отмечается, что рядом с погибшим нашли шприц, а также пузырек с неким веществом. Помимо этого, у мужчины была с собой справка о том, что он находился на лечении в наркодиспансере.