В московском метро столкнулись два поезда

В московском метро столкнулись два поезда. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на станции «Печатники».

По информации источника, один из составов готовился отправиться со станции, как в него въехал второй поезд. Началось небольшое задымление. Пассажиров эвакуировали. Как сообщает Дептранс Москвы, на Люблинско-Дмитровской линии нет движения.

По данным Telegram-канала, после столкновения зажат машинист. Также медицинскую помощь оказывают одному из пассажиров. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до четырех.