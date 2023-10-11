В Красноярском крае многодетная мать утопила новорожденного в туалете

В Красноярском крае многодетная мать утопила новорожденного в туалете. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 8 октября. По версии следствия, 33-летняя мать троих детей, скрывала очередную беременность от мужа и родственников. Около четырех часов утра женщина родила ребенка и бросила его в выгребную яму.

Отмечается, что в тот же день женщина обратилась к врачам с сильным кровотечением. Вертолет санитарной авиации доставил ее в Красноярск.

Возбуждено уголовное дело.