В аварии под Рязанью погиб мужчина

В аварии под Рязанью погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

ДТП случилось в среду, 11 октября, примерно в 16:00, в Рязанском районе на 502-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо». Столкнулись KIA Rio и ассенизаторская машина.

В результате происшествия водитель иномарки скончался на месте. Его личность в настоящий момент устанавливается.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее появилось видео с места ДТП.