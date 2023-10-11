ТАСС: корпорация Xerox полностью ушла из России

Корпорация Xerox, занимающаяся производством копировальных аппаратов, завершила работу в России, продав бизнес руководству своей дочерней компании — ООО «Ксерокс СНГ». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Xerox приостановила экспорт в Россию всех своих товаров в марте прошлого года. Теперь же компания продана, в ближайшее время она сменит наименование и не будет связана с корпорацией.

Президент «Ксерокс СНГ» Антон Бородихин отметил, что будет осуществляться полноценная поддержка в рамках текущих контрактов. А также уже намечены новые проекты.