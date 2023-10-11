Следователи завершили расследование убийства двух ряжцев, совершенного более 20 лет назад

Следователи завершили расследование убийств 12 человек, совершенных более 20 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В преступлениях обвиняют жителя Ставрополья и жителя ДНР.

Следователи установили, что 6 февраля 2002 года обвиняемые выпивали в квартире на Арбате в Москве. Во время ссоры они убили хозяина помещения, после чего скрылись.

9 февраля 2002 года обвиняемые были в гостях у знакомой в частном доме в деревне Псотино в Подмосковье. В ходе конфликта они убили пять человек, в том числе малолетнюю девочку, причинив всем рубленые и резаные раны. После этого они отправились в дом соседей, которые за несколько часов до убийства были в гостях у погибших и могли изобличить преступников. Так, для сокрытия преступления обвиняемые убили еще двоих человек, нанеся им множество ножевых и рубленых ран.

В дальнейшем они отправились в Ряжск, где во время ссоры убили еще двух мужчин. Помимо этого, в октябре 2001 года уроженец Ставрополья, находясь в частном домовладении в Новоалександровске Ставропольского края, выпивал с двумя мужчинами. Между ними возник конфликт, и обвиняемый убил топором обоих потерпевших. После чего попытался поджечь дом, а также скрылся с места.

Убийства не были раскрыты в течение 20 лет. В июне 2022 года во время изучения архивного дела следователь обратила внимание, что с места убийства пяти человек изъята бутылка со следами пальцев двух человек. Одни следы принадлежали погибшему, вторые — неустановленному человеку. Незамедлительно следы направили в экспертное учреждение для проверки и сравнения дактилоскопических следов с имеющимися в базе. В результате экспертом установлено совпадение следа с отпечатками мужчины, ранее судимого за совершение ряда преступлений. Следствие было возобновлено. Проведенной дактилоскопической экспертизой выводы подтвердились. Жителя Ставропольского края задержали и доставили к следователю, на допросе он дал признательные показания, рассказав о мотивах и обстоятельствах убийств. В дальнейшем был задержан и второй фигурант.

Все преступления объединял один почерк: механизм и локализация причинения смертельных травм. В ходе расследования следствие пришло к выводу, что мотивом всех убийств послужила неприязнь к гражданам, ведущим асоциальный образ жизни.

Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили для рассмотрения в Луховицкий городской суд.