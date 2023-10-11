16-летний самарец похитил в рязанском магазине два ноутбука

Сотрудник рязанского магазина компьютерного оборудования и бытовой техники обратился в полицию с заявлением о пропаже двух ноутбуков. Кто их украл — рассказали в пресс-службе ведомства.

По наводкам других сотрудников магазина и продавцов соседних точек продаж выяснилось, что к краже может быть причастен молодой человек с «неестественно прямой осанкой», который вышел из магазина, быстро сел в автомобиль и уехал.

Полицейские узнали, что машина, на которой скрылся предполагаемый вор, уехала из Рязанской области в Московскую. Столичные коллеги помогли установить точное нахождение авто, которое впоследствии остановили.

В машине на момент проверки было три мужчины, среди которых — посетитель рязанского магазина. Известно, что ему 16 лет и он из Самары. Ранее его судили за аналогичное хищение.

«По предварительной информации, трое юношей собрались вместе для совершения краж из магазинов. Они передвигались из региона в регион, выбирали крупные магазины и похищали ценное оборудование. Во время таких „гастролей“ в Рязани 16-летний житель Самары незаметно для окружающих спрятал под одеждой два ноутбука и вынес из торгового зала. Ноутбуки продали с рук и потратили деньги на насущные нужды», — сообщили в МВД.

В отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до двух лет колонии.