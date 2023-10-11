Рязанский суд вынес приговор бывшим руководителям банка за хищение более 1,35 млрд рублей

Советский районный суд Рязани признал виновными в хищении более 1,35 млрд рублей «Ринвестбанка» двух его бывших руководителей и бенефициара. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Председатель правления, президент банка и акционер приговорены к лишению свободы на сроки от 3,5 до 4,6 года.

Арест, наложенный на имущество осужденных, сохранен для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.