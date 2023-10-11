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Рязанские полицейские разыскивают очевидцев двух ДТП

Рязанские полицейские разыскивают очевидцев двух ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Первое ДТП произошло 14 апреля, примерно в 20:19, в Спас-Клепиках, вблизи дома № 1-Б по улице Комсомольской. 47-летний житель Клепиковского района, Daewoo Nexia сбил 73-летнего местного жителя.

В результате происшествия 72-летний мужчина скончался на месте ДТП.

Второе ДТП произошло 10 сентября, примерно в 19:58, в Рязани, вблизи дома № 30 по улице Качевской. 54-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-2105, сбил 33-летнего жителя Рязанского района.

В результате происшествия пешеход получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данным фактам ДТП, обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.