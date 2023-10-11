Рязанские депутаты приняли поправки о новых мерах поддержки для бойцов СВО

В Рязанской областной думе депутаты приняли поправки в законы о новых мерах поддержки для бойцов спецоперации. Решение приняли в среду, 11 октября, на заседании заксобрания.

Рязанским бойцам бесплатно предоставят участки от 400 до 1000 квадратных метров. Земли положены тем, кто имеет статус ветерана боевых действий, удостоен звания Героя России, награжден орденом РФ в ходе спецоперации и членам семей погибших военнослужащих. Депутаты предложили в перспективе расширить перечень тех, кто может получить землю бесплатно. Использовать землю можно будет для строительства дома, ведения хозяйства или садоводства.

Кроме того, депутаты приняли решение, что статус многодетных семей сохраняется за семьями, в которых уже совершеннолетние дети проходят военную службу по призыву или погибли при исполнении обязанностей в ходе спецоперации,

Все присутствующие проголосовали за поправки в закон.

Напомним, губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале рассказывал, что рязанские бойцы СВО получат бесплатную землю.