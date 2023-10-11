Рязанцы поддержали строительство многоэтажки на месте частного сектора

Рязанцы на публичных слушаниях поддержали строительство многоэтажки на месте частного сектора. Об этом говорится в заключении комиссии, которое опубликовали в среду, 11 октября.

Речь идет про 22 участка общей площадью 13 409 квадратных метров на улице Лагерной. Планируется строительство одного дома.

На заседании присутствовали 25 участников. В комиссию от присутствующих не поступили замечания и предложения.

Напомним, в Рязани планировали застроить многоэтажками частный сектор.