Россиян предупредили о мощных магнитных бурях в октябре
В октябре ожидается несколько мощных магнитных бурь. Об этом пишет LIFE.
Первая будет 20 числа с влиянием на метеочувствительных людей до глубокой ночи, с возможными изменениями настроения и состояния здоровья.
Отмечается, что 25-27 октября прогнозируется еще одна серьезная солнечная активность.
В период магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать недомогания, включая слабость и более серьезные симптомы, которые влияют на работоспособность.
Прогноз на октябрь составлен специалистами, но следует помнить, что сила геоударов может быть выше или ниже заявленной.