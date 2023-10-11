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Россиян предупредили о мощных магнитных бурях в октябре

В октябре ожидается несколько мощных магнитных бурь. Об этом пишет LIFE.

Первая будет 20 числа с влиянием на метеочувствительных людей до глубокой ночи, с возможными изменениями настроения и состояния здоровья.

Отмечается, что 25-27 октября прогнозируется еще одна серьезная солнечная активность.

В период магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать недомогания, включая слабость и более серьезные симптомы, которые влияют на работоспособность.

Прогноз на октябрь составлен специалистами, но следует помнить, что сила геоударов может быть выше или ниже заявленной.