РИА Новости: в России появились снеки из сверчков

Снеки из сверчков, а также другие продукты, в составе которых используется это насекомое, в том числе лапшу и шоколад, представили в рамках форума Innofood 2023. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, представили пищевую добавку «Росэнерджи». Она состоит из сверчковой муки и порошка витграсса, который делается из молодых побегов пророщенной пшеницы. БАД содержит высокое количество белка, а также богат витаминами и минералами.

Насекомых поставляют их Китая.