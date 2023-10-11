Путин: у российской атомной отрасли нет конкурентов в мире

Атомная отрасль России не имеет конкурентов за рубежом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Владимира Путина. Отмечается, что наши специалисты одновременно строят 22 энергоблока в других странах.

«Российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, а практически не имеет конкурентов на мировом уровне», — отметил Путин.

Глава государства также указал растущую роль атомной отрасли в энергобалансе страны. По его словам, на ее долю приходится около 20% всей электроэнергии в России.