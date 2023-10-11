Путин предложил наделить участников СВО правом получать субсидии для газификации

Право на получение субсидий для проведения в дом газового оборудования требуется расширить на участников спецоперации. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на президента России Владимира Путина.

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получить субсидию на газовое оборудование и его установку. А именно внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей», — объявил глава государства.

Кроме того, он предложил расширить льготы по газификации на инвалидов первой группы и на семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.