Путин подписал указ об обязательной продаже компаниями валютной выручки

Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже компаниями валютной выручки для стабилизации рубля. Об этом сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Документ затронет 43 группы компаний-экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Отмечается, что теперь будет введена обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке на шесть месяцев.