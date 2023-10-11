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Прокуратура проверила состояние контейнерных площадок в рязанском поселке Мирный

Прокуратура провела проверку по обращениям жителей поселка Мирный в связи с ненадлежащим состоянием контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обнаружены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оборудовании мест накопления ТКО, а также часть контейнерных площадок не внесена в общий реестр.

Главе администрации Рязани внесено представление, в суд направлено исковое заявление о привидении контейнерных площадок в надлежащее состояние.