Прокуратура проверила состояние контейнерных площадок в рязанском поселке Мирный

Прокуратура провела проверку по обращениям жителей поселка Мирный в связи с ненадлежащим состоянием контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обнаружены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оборудовании мест накопления ТКО, а также часть контейнерных площадок не внесена в общий реестр.

Главе администрации Рязани внесено представление, в суд направлено исковое заявление о привидении контейнерных площадок в надлежащее состояние.