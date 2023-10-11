Под Владимиром мужчина насмерть отравил семью с детьми средством от тараканов

Под Владимиром мужчина насмерть отравил семью с детьми средством от тараканов. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на следственный комитет по региону.

В одной из квартир нашли тела четырех человек без видимых следов насилия — двух родителей и двух их малолетних сыновей.

Отмечается, что задержанный передал пестицид для уничтожения тараканов. Из-за того, что средство хранилось в разных комнатах, все члены семьи насмерть отравились летучим водородным соединением фосфора.

Расследование проводится во взаимодействии с органами Россельхознадзора Владимирской области.